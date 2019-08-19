New York Times придумала очередной фейк про коварных русских и Болгарию

В третьей по числу читателей американской газете The New York Times вышла статья «Россию подозревают в гигантском взломе в Болгарии», в которой нашу страну обвиняют во множестве бед, навалившихся на народ Болгарии за последние годы.

Эта история началась в прошлом месяце. Два болгарских телевизионных канала сообщили своим зрителям, что получили письмо по электронной почте со ссылкой, перейдя по которой можно увидеть всю официальную информацию на 5,5 миллионов граждан Болгарии, практически на все взрослое население страны. Ссылка была показана в эфире.

Сказать, что это произвело эффект разорвавшейся бомбы — значит ничего не сказать. Такой паники страна не знала с 22 декабря 1991 года, когда в юмористической программе «Ку-ку» «удачно» пошутили про аварию на атомной электростанции в Козлодуй. Эту шутку вся страна приняла за правду. Федеральное агентство новостей ранее сообщало об этом в статье «Как СМИ Болгарии шокировали весь мир».

На этот раз шутки не было, да и болгарам было не до шуток. Дело в том, что в стране можно, например, получить кредит под высокие проценты через Интернет, сообщив данные своей личной карты (болгарский аналог внутреннего паспорта). Таким образом любой житель страны не по своей воле мог стать заемщиком и узнать об этом только через месяц, когда просрочит оплату кредита. Правда, тот, кто решил получить чужие деньги, определяется легко, так как средства по такому кредиту переводятся только на болгарский банковский счет, а для его открытия необходима личная явка в банк с документами. Но все равно перспектива тратить, как минимум, время, доказывая, что ты не брал кредит, граждан Болгарии, мягко говоря, не вдохновляла.

К тому же, не факт, что это получится доказать. По этому поводу поступило более пяти тысяч телефонных звонков и 1,2 миллиона обращений граждан через Интернет с просьбой проверки возможности кражи их данных и предотвращения их использования третьими лицами.

Власти Болгарии отреагировали оперативно. Ссылку закрыли. Финансовые организации стали требовать при кредитовании не только данные личной карты, но и ее фотографию. Началось расследование. Оно быстро установило, что данные о болгарах были украдены с защищенных сайтов Национального агентства доходов (государственный орган Болгарии, который занимается сбором налогов).

Вскоре была установлена и личность человека, который сумел взломать эти защищенные сайты. Им оказался Кристиян Бойков, который еще даже не получил высшее образование, так как ему всего 20 лет. Его арестовали на трое суток, а потом отпустили под подписку о невыезде. Позже были арестованы Иван Тодоров и Георгий Янков — руководитель и бухгалтер болгарского отделения фирмы TAD Group, в которой работал и Кристиян Бойков. На основе их переговоров с Бойковым в Интернете их обвиняют в подстрекательстве.

Казалось, что до завершения истории осталось только дождаться окончания расследования и судебного приговора. Но у Болгарии есть союзник по НАТО на три буквы, которого правильнее было бы называть хозяином альянса. Выходящая в этой стране-союзнике газета The New York Times убеждает болгар, что в данном случае речь идет не о широкомасштабном хулиганстве в Интернете, а о специально подготовленной подрывной операции против их государства. Кто подготовил эту операцию? Можно не спрашивать. Разумеется, русские. Именно этому и посвящена вышеназванная статья газеты.

«Взлом был обнародован — данные просочились в средства массовой информации из электронного письма с русским адресом — как раз в тот момент, когда Болгария завершила покупку восьми новых F-16 в рамках плана, поддерживаемого Штатами, чтобы заменить устаревшие советские самолеты и привести свои ВВС в соответствие со стандартами НАТО. Некоторые американские официальные лица, которые внимательно следят за Россией, говорят, что хакерство является отличительной чертой операции российской военной разведки ГРУ по включению кампании по оказанию финансового и политического влияния на ключевых лиц, принимающих решения в правительстве Болгарии», — сообщается в статье.

Во всей статье всего только одно доказательство причастности российского ГРУ к взлому данных НАП, но зато «крайне убедительное»: электронное письмо с ссылкой на эти данные было послано с русского адреса. Любой нормальный человек тут сразу обратит внимание на три момента. Во-первых, даже дети знают, что каждый может зарегистрировать почтовый ящик на любом домене любой страны. Для этого нужны только доступ к Интернету и знание языков. Во-вторых, совершенно не понятно, почему ГРУ, получив данные на всех взрослых болгар, не использовало их в своих разведывательных целях, а опубликовало в Интернете. В-третьих, опубликовав эти данные в Интернете, ГРУ фактически выдало бы своих талантливых агентов.

Авторы статьи на такие мелочи внимания не обращают и продолжают утверждать, что произошедшее — это месть России за то, что Болгария решила обновить свои ВВС через закупку самолетов в США. Вот только тут правильнее было бы написать, что Болгария решила поменять устаревшие советские самолеты на устаревшие американские. Потому что и МиГ-29, и F-16 были разработаны в одном и том же 1974 году, и при этом наши самолеты по некоторым характеристикам превосходят американские.

Фактически Болгария просто оказала финансовую помощь США, закупив у них самолеты. Что касается мести, то публикация данных НАП фактически наказала болгарский народ, а не его руководителей, преданных идеалам евроатлантизма. России это не нужно.

Возникает вопрос. Если бы у письма со ссылкой на данные НАП был американский адрес, то обвинила бы The New York Times американские спецслужбы в хакерской атаке? Ответ на него известен каждому. Кстати, и русский адрес почему-то нигде не публикуют. Наверное, потому что тогда можно будет все легко проверить и опровергнуть. Если следовать логике американских журналистов, то в этой истории есть и факт, указывающий на причастность США. Фирма TAD Group, в которой работали все трое подозреваемых, зарегистрирована в американском штате Калифорния. А всем понятно, что зарегистрировать фирму значительно сложнее, чем почтовый ящик в Интернете.

Далее в статье цитируют директора Центра изучения демократии в Софии Огняна Шентова. По его словам, первое правительство премьер-министра Бойко Борисова распалось в 2013 году после резкого скачка цен на энергоносители, что привело к массовым протестам, которые якобы были спровоцированы Россией.

Тут надо напомнить, что в начале того года жители множества городов Болгарии вышли на протесты после резкого увеличения цен на электроэнергию, что сильно било по их карману, так как множество квартир в Болгарии зимой отапливаются кондиционерами. Из статьи следует, что без агентуры ГРУ болгары протестовать бы не додумались. В результате протестов тогда не только в первый раз подал в отставку Бойко Борисов (сейчас он премьер-министр Болгарии в третий раз), но и упали цены на электричество, при этом закупочные цены на энергоносители из России во время указанных событий не менялись.

Сейчас в Болгарии власти требуют от мелких производителей свинины в селах уничтожать скот под предлогом эпидемии африканской чумы свиней. При этом крупные производители свинины из агроконцернов ЕС никак не страдают, а наоборот выигрывают, устраняя конкурентов. Мелкие болгарские свиноводы требовали, чтобы экспертизу умерших свиней проводили в странах не входящих в ЕС — Сербии, Северной Македонии, России. Но власти их не услышали. Тогда начались протесты: сельские жители отказываются убивать своих животных, блокируют дороги.

Если эти протесты будут нарастать, то не сомневаюсь, что в западных СМИ появятся статьи о том, что и их организовала Россия, и если бы не русская агентура, то болгарские свиноводы с радостью перекололи бы всех своих свиней и, оставшись без средств к существованию, собрались у представительства ЕС в Софии, скандируя «Спасибо, что ведете нас верной дорогой к светлым идеалам евроатлантизма!»