Минэкономразвития предложило сэкономить на трассе Москва — Казань

Москва, 19 августа. Минэкономразвития РФ предлагает вместо новой автотрассы Москва — Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно усовершенствовать шоссе «М7» Москва — Уфа, что позволит в два раза сэкономить на расходах.

По данным газеты «Ведомости», Кабмин России весь год откладывал ратификацию новой автомобильной дороги из российской столицы в Казань стоимостью 539 миллиардов рублей. Эта дорога — часть международного транспортного коридора Европа — Западный Китай, достроить ее поручил российский лидер Владимир Путин.

Осенью прошлого года кабинет министров включил новую трассу в комплексный план модернизации и развития инфраструктуры. Однако в настоящее время решение необходимо принять в течение 30 дней, иначе масштабную стройку не завершить до конца 2024 года, признают источники издания, близкие к государственной компании «Автодор».

Согласно информации газеты, ведомство предлагает строить автодорогу до Владимира, а дальше расширить трассу Москва — Уфа до трех полос там, где их в настоящее время только две, и доделать объезды четырех городов: Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар. Указанные меры позволят сократить траты на проект до 279 миллиардов рублей.

Отмечается, что Минтранс и «Автодор» все-таки настаивают на новой дороге до Казани.