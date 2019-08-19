СКР подозревает гендиректора наркоцентра Приморья в похищении людей

Владивосток, 19 августа. Сотрудники СК России по Приморью возбудили уголовное дело по факту похищения и противоправного удержания алко- и наркозависимых в реабилитационном центре «Расцвет» во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУСК.

В конце июля следователи сообщили, что в центр социальной реабилитационной помощи «Расцвет» обратился 31-летний местный житель с просьбой помочь ему избавиться от алкогольной зависимости. Спустя несколько дней он скончался. Оказалось, что у клиники нет соответствующей лицензии на медицинскую деятельность.

В центре были проведены обыски, допрошены пациенты. Местные СМИ сообщали «об издевательствах над пациентами со стороны сотрудников учреждения».

По данным регионального ведомства, по уголовному делу задержан 33-летний генеральный директор «Расцвета». Согласно версии следствия, он организовал в арендуемом частном доме в пригороде столицы Приморья реабилитационный центр для алко- и наркозависимых и получал от них или их близких деньги за услуги, пишет «ФедералПресс».

Отмечается, что к пациентам центра применяли различные незаконные методы физического и морального воздействия. В результате освобождены 15 нелегально удерживаемых там лиц, сообщает Deita.ru.

Другие подробности и детали устанавливают следователи.