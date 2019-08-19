Роскачество назвало главные критерии хорошего майонеза

Москва, 19 августа. Эксперты Роскачества назвали главные критерии при выборе майонеза. В первую очередь нужно обращать внимание на условия хранения, а также на то, есть ли в составе майонеза яичные продукты.

В хорошем майонезе больше всего растительного масла и яиц, пояснили в ведомстве. Около 40% от всего состава должны занимать масло, вода, а потом и яичные продукты, например, желтки.

«Если среди ингредиентов выбранного продукта нет яиц или хотя бы желтка или яичного порошка, то это уже не майонез, а майонезный соус», — подчеркнули специалисты.

Вообще, чем проще у майонеза состав, тем лучше. Еще один важный фактор касается срока хранения. Он должен быть не более двух-трех недель. Эксперты также обратили внимание, что цвет майонеза должен быть от белого до желтовато-кремового, а его консистенция — однородной и сметанообразной, если она жидкая, то это уже не майонез, а майонезный соус.

Хранить майонез нужно при температуре не ниже 0 градусов и не выше 18 градусов Цельсия, но не на прямом солнечном свету. Специалисты также посоветовали не покупать майонез, который может храниться очень долго. То есть выбирать надо по принципу: чем быстрее продукт испортится, тем лучше, отмечает «Царьград».

Дело в том, что если срок годности майонеза превышает шесть месяцев, это значит, что в него были добавлены антиокислители и консерванты. При этом в Роскачестве отметили, что наличие в майонезе крахмала, каротина, гуаровой и ксантановой камеди никак не отразится на безопасности и качестве продукта, потому что эти вещества являются натуральными стабилизаторами и красителями. Допускается наличие в майонезе оливкового или кукурузного масла, молочного белка, сливок, лимонного сока, соли и сахара, добавляет «Федерал Пресс».