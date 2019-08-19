В ДНР ответили на выводы Британии об участии РФ в боях под Иловайском

Британская исследовательская группа Forensic Architecture обнаружила на спутниковых снимках российские вооруженные колонны и танки Т-72Б3, которые в августе-сентябре 2014 года якобы находились под Иловайском. Об этом сообщила газета The Guardian. В Донецкой Народной Республике прокомментировали эту публикацию.

Исследователи из Лондона по поручению Европейского центра защиты прав человека собрали воедино все «свидетельства военного присутствия России в регионе». Ими стали «многочисленные спутниковые снимки» из открытых источников. Судя по ним, российские военные и техника были в 10 километрах к югу от Иловайска 3 сентября, когда там закончились бои, сообщили британские журналисты. Они уточнили, что группа Forensic Architecture с помощью машинного обучения проанализировала 2500 часов видеозаписей, опубликованных на YouTube во время боев.

«Я не буду комментировать публикацию The Guardian. Мы много раз говорили о том, что Россия не является стороной конфликта и ее войска не присутствуют в зоне боевых действий в Донбассе. Если я сейчас буду реагировать на какие-то доказательства Лондона, то это будет похоже на попытку оправдаться», — сказал Федеральному агентству новостей начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Он подчеркнул, что на Западе неоднократно заявляют о наличии каких-то доказательств против России, но не предоставляют их.

«Пусть покажут, потом будем говорить. А пока все выглядит как ничем не обоснованные обвинения, как часть геополитической игры Запада против России», — добавил представитель Донецкой Народной Республики.

Напомним, в августе 2014 года украинские военные попали в окружение под Иловайском и понесли огромные потери. В Киеве заявили, что причиной этого стали совместные действия вооруженных сил ДНР и российской армии. Однако президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что регулярные российские войска не участвуют в гражданской войне на Украине.

А что касается россиян, которые по зову сердца поехали в Донбасс защищать своих русскоговорящих братьев от режима, захватившего власть на Украине в результате госпереворота, то Путин подчеркивал, что это добровольцы, а не наемники.