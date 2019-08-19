Минпросвещения РФ рекомендовало ограничить использование мобильников в школах

Москва, 19 августа. Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования составили рекомендации, согласно которым следует ограничить использование мобильных телефонов в школах. Об этом говорится на сайте Минпросвещения РФ.

При подготовке рекомендаций учитывался международный опыт использования мобильных устройств в учебных заведениях. Как показал анализ, длительное использование гаджетов может привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания.

Кроме того, Минпросвещения, Рособрнадзор и Роспотребнадзор провели опрос на данную тему, согласно которому за ограничение использования мобильных телефонов во время уроков выступили 61% учащихся, 89% родителей и 90% учителей, сообщает НСН.

Примерно три четверти респондентов отмечают, что необходимо ограничить использование педагогами мобильных телефонов для личных целей в присутствии школьников. Также более половины учеников отмечают, что бесконтрольное использование мобильных устройств наносит вред здоровью и мешает учебному процессу. Более 80% взрослых респондентов согласились с этим утверждением.

Предполагается, что в школах должны появиться места для хранения принадлежащих ученикам гаджетов, сообщает телеканал «360». Кроме того, необходимо согласовать, как будут связываться школьники с родителями в случае внештатных ситуаций. Методические рекомендации направят в регионы до начала учебного года, пишет «Газета.ru».

Ранее ВЦИОМ провел опрос, согласно которому большинство россиян поддерживают запрет использования мобильных телефонов в школах. За такие ограничения выступили 62% респондентов.