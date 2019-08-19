Москва, 19 августа. Италия, Турция и Армения заняли первые три места в рейтинге самых популярных для отдыха стран у россиян. Такие данные предоставил сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Были названы самые популярные страны для отдыха у россиян. Как уточнили специалисты, Грузия, несмотря на приостановку прямого авиасообщения с Россией, осталась в десятке самых популярных зарубежных направлений у жителей России. Однако в 2019 году она уступила место в первой тройке лидеров Италии и Турции.

Выяснилось, что в среднем 8,5% всех купленных авиабилетов приходится именно на Армению. Она возглавляет список самых популярных стран. Также в топ-3 Италия и Турция, которые годом ранее занимали пятое и десятое место соответственно. Грузия оказалась на пятом месте среди популярности у россиян в 2019 году. Как пишет ТАСС, в топ-10 государств, где любят отдыхать российские туристы, также попали Испания, Узбекистан, Германия, Таджикистан, Франция и Киргизия.

Ранее были определены самые популярные страны у туристов из Европы. Соответствующее исследование опубликовало агентство «Евростат». Большинство туристов из Европы предпочитают не выезжать за пределы ЕС. Такой ответ дали 84% респондентов. Из европейских стран наибольшей популярностью пользуется Испания — за нее проголосовали 21% туристов, а также Италия и Франция — их выделили по 12% путешественников.

Предпочитающие отдых вне Евросоюза чаще всего выбирают США. В Штатах отпуск проводят 2,3% европейцев. Средняя продолжительность поездки составляет 13 дней. Как подсчитали специалисты, за одну ночь в отеле европейцы тратят в США в среднем в 156 евро.

Далее по популярности следует Турция: туда отправляют 0,9% туристов из Европы. Чаще всего путешественники составляют тур на 10 дней. За номер в турецком отеле они платят в среднем около 83 евро в сутки.

Довольно популярным у европейцев также считает Таиланд. Эту азиатскую страну предпочитают 0,8% путешественников из Европы. Не обделили вниманием европейцы и Индию — там отдыхают 0,7% респондентов. Из-за неблизкого пути в Азии европейцы предпочитают оставаться подольше — в среднем их путешествие длится 22 дня. За гостиницу европейские туристы отдают там в среднем 91 евро в сутки.

Также стали известны страны, где путешественников ждут самые занимательные экскурсии. Рейтинг был составлен по итогам опроса 65 тысяч российских туристов. В итоге эксперты пришли к выводу, что наши сограждане считают, что лучше всего для культурно-исторического отдыха подойдет Италия, Россия и Израиль.

Исследование провели сотрудники туристического поисковика Aviasales. По их данным, четверть участников опроса отдали свои голоса за Италию. Там они чаще всего посещали Колизей, Помпеи, Дворец дожей, Миланский собор и фонтан Треви.



16% опрошенных заявили, что за самыми увлекательными экскурсиями не надо ехать за границу, а вместо этого нужно обязательно посетить Красную площадь и Храм Василия Блаженного в Москве, Эрмитаж в Петербурге и мечеть Кул-Шариф в Казани.

Еще 16% российских путешественников рекомендовали поехать в Израиль и посетить Храм Гроба Господня, Стену Плача и прогуляться по старому городу Яффа.

Китай, Армения и Чехия получили по десять процентов голосов. В КНР туристы из России, конечно, рекомендуют подняться на Великую Китайскую стену, в Армении — съездить в Татевский монастырь, а в Чехии — в Пражский Град.

Отметим, что восемь процентов наших сограждан выбрали для культурного отдыха Турцию. По их мнению, отдых в этой стране не обязательно должен быть пляжным, и всем, кто туда летит в отпуск или на каникулы, нужно посмотреть Голубую мечеть и Собор Святой Софии в Стамбуле.

Еще пять процентов россиян рассказали, что их больше всего поразила Япония. В Стране восходящего солнца самое большое впечатление на них произвели Императорские дворцы в Токио и Киото.