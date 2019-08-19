СМИ узнали об идее Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы

Вашингтон, 19 августа. Хозяин Белого дома Дональд Трамп предлагал советникам обсудить введение морской блокады Венесуэлы. Об этом пишет ресурс Axios со ссылкой на пять источников в администрации.

Согласно данным портала, Трамп предлагал разместить корабли американских Военно-морских сил вдоль венесуэльских берегов, чтобы пресечь доставку товаров в страну. Отмечается, что военное ведомство США не восприняло подобное предложение всерьез, потому что сочло его непрактичным, де-юре несостоятельным и требующим слишком много сил и средств, передает телеканал «360».

Ранее Трамп утвердительно ответил на вопрос корреспондента, рассматривает ли он возможность блокады Венесуэлы, но не раскрыл деталей. Глава Белого дома очень разочарован тем, что венесуэльской оппозиции не удалось свергнуть легитимное правительство страны, подчеркивает издание.

Вашингтон в начале текущего месяца сообщил, что Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции Штатов, включив в этот список центральный банк и государственную нефтяную фирму PDVSA.

В начале текущего года администрация заявила, что будет признавать главой Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В Венесуэле в конце января начались масштабные протесты против президента страны Николаса Мадуро. Председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным лидером государства. Ряд стран Запада во главе с Штатами заявили о признании Гуайдо. Москва, Пекин, Анкара и другие поддержали Мадуро как единственного легитимного президента.

Западные проплаченные СМИ специально искажают действительную ситуацию в Венесуэле, распространяя фейковые новости. Так, журналисты опубликовали вброс о «золоте Мадуро», которое якобы было вывезено самолетами российского авиаперевозчика, а также фейк о так называемой ЧВК «Вагнер», будто бы направленной в Каракас. Впрочем, все эти поддельные новости были опровергнуты РФ и Венесуэлой, а следом и теми изданиями, которые их публиковали.