В Госдуме оценили реакцию премьера Дании на планы Трампа купить Гренландию

Интерес Соединенных Штатов к Гренландии — это часть предвыборной кампании американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Все это не серьезно»

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен исключила возможность продажи Соединенным Штатам Гренландии.

«Гренландия не датская. Гренландия гренландская. Я действительно надеюсь, что все это (планы покупки. — Прим. ФАН) не серьезно», — сказала она.

Напомним, газета Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники, сообщила, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил желание купить Гренландию, в том числе — для расширения американского военного присутствия в Арктике. В свою очередь, сам Трамп ранее подтвердил СМИ, что «стратегически» интересовался возможностью покупки острова.

Планы Дональда Трампа возмутили политиков Дании, а в гренландском министерстве иностранных дел, в свою очередь, заявили, что остров открыт «для бизнеса, но не для продажи».

Избирательная кампания

Как отметил Дмитрий Новиков, для Соединенных Штатов обычное дело — плевать на недовольство других стран по поводу своей внешней политики. Поэтому не особо важно, будет ли Дания выражать раздражение менее и более активно. Это никак не повлияет на поведение Трампа и его репутацию внутри США.

«Сама демонстрация желания реализовывать национальные интересы подобным способом понравится многим американским обывателям. Это скорее позитивно скажется на рейтинге Трампа в период избирательной кампании. Что касается всего остального, эксперты уже начали строить прогнозы, насколько возможно приобретение США Гренландии. Но нужно понимать, что в любом случае такого рода процессы, сделки не заключаются одномоментно. Это обычно занимает долгие годы. Но сам факт заявки этой темы означает, что администрация США берет курс на серьезную проработку этого вопроса. И если они за что-то берутся серьезно, иногда у них получается», — рассказал Дмитрий Новиков.

Дональда Трампа в Гренландии могут интересовать не только геополитические возможности. Местные залежи нефти, которые оцениваются в 50 миллиардов баррелей, ставят остров в один ряд с Ливией. Кроме того, здесь обнаружены солидные запасы графита, каменного угля, алмазосодержащего кимберлита и других полезных ископаемых.

Отметим, что Гренландия пусть и формально принадлежит Дании, однако обладает широкой автономией. Она самостоятельно принимает решения по всем внутренним вопросам.