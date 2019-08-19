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Россия

Рогозин опубликовал видео с космическим кораблем «Союз МС-14» и роботом «Федором»

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Рогозин опубликовал видео с космическим кораблем «Союз МС-14» и роботом «Федором»

Астана, 19 августа. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Twitter видео с космодрома «Байконур», куда успешно транспортировали ракету-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14» и роботом «Федором».

Рогозин опубликовал видео с космическим кораблем «Союз МС-14» и роботом «Федором»

В настоящее время, как уточнил глава госкорпорации «Роскосмос», ракета-носитель уже установлена на стартовый стол 31-й пусковой площадки космодрома «Байконур». По его словам, с этой площадки ранее уже было проведено 395 пусков, но «Союз МС» 22 августа полетит на ракете-носителе «Союз-2.1а» впервые.

Рогозин опубликовал видео с космическим кораблем «Союз МС-14» и роботом «Федором»

Как сообщал телеканал 360, на МКС «Федор» полетит вместе с коробкой тульских пряников. Сам андроид со смехом заметил ранее, что если бы вместе с отправили пирожки, а не пряники, то «пришлось бы на шлем натягивать красную шапочку». Стыковка «Союза» с МКС намечена на 24 августа.

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