Рогозин опубликовал видео с космическим кораблем «Союз МС-14» и роботом «Федором»

Астана, 19 августа. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Twitter видео с космодрома «Байконур», куда успешно транспортировали ракету-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14» и роботом «Федором».

В настоящее время, как уточнил глава госкорпорации «Роскосмос», ракета-носитель уже установлена на стартовый стол 31-й пусковой площадки космодрома «Байконур». По его словам, с этой площадки ранее уже было проведено 395 пусков, но «Союз МС» 22 августа полетит на ракете-носителе «Союз-2.1а» впервые.

Как сообщал телеканал 360, на МКС «Федор» полетит вместе с коробкой тульских пряников. Сам андроид со смехом заметил ранее, что если бы вместе с отправили пирожки, а не пряники, то «пришлось бы на шлем натягивать красную шапочку». Стыковка «Союза» с МКС намечена на 24 августа.