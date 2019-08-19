Туристы рассказали, готовы ли платить за выбор места в самолете

Москва, 19 августа. Специалисты выяснили, что более половина авиапассажиров в России считают бесполезной трату денег при выборе мест в самолетах.

Опрос на тему, в котором приняли участие 3300 человек, был проведен сервисом Туту.ру: туристы отвечали, готовы ли они лететь с большим комфортом, но с дополнительными расходами.

«Около 2000 респондентов (58%) назвали эту услугу бесполезной тратой денег. Примерно 18% опрошенных, напротив, часто ею пользуются. Еще 15% платят за выбор места, если предстоит длительный перелет, а 9% — если путешествуют с ребенком», — говорится в результатах исследования.

Как напоминает «Газета.ru», ранее британский диетолог Сара Андерсон рассказала том, как надо правильно питаться до, во время и после полета. Экс-стюардесса отметила, что, прежде всего, находясь в воздухе, не стоит пить газированные напитки.

Для того чтобы не переедать на борту самолета, а это случается довольно часто, перед полетом необходимо, если есть такая возможность, очень хорошо выспаться. Кроме того, в течение нескольких дней перед путешествием лучше налегать на пищу, богатую антиоксидантами и витаминами.

По словам бывшей стюардессы, уже во время полета на борту самолета лучше употреблять напитки без сахара, содержащие электролиты. В течение суток после перелета не следует есть чипсы и полуфабрикаты.

Кроме прочего, констатирует диетолог Сара Андерсон, если есть возможность, для повышения уровня магния лучше всего принять ванну с гималайской солью и кокосовым маслом.