Полиция США предотвратила три потенциальных случая массовой стрельбы

Вашингтон, 19 августа. Сотрудники правоохранительных органов США задержали в разных частях страны троих человек, которые могли бы устроить массовую стрельбу. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию и ФБР.

Ведомства сообщили, что в Коннектикуте задержан 22-летний американец после того, как на его странице в социальной сети Facebook он написал о планах кровавой бойни. Молодой человек пытался заказать много патронов и сделать собственную винтовку, заявили сотрудники правоохранительных органов.

Вторая история связана с жителем штата Флорида, которого задержали после того, как он написал своей экс-возлюбленной ряд сообщений, где угрожал застрелить не менее 100 человек. Он также сказал, что это было бы легче всего сделать в школе. Девушка рассказала о планах экс-бойфренда полицейским. Последние нашли в доме злоумышленника охотничье ружье и 400 патронов.

Третьего несостоявшегося стрелка обвиняют в угрозе нападения на еврейский общинный центр в Огайо. Полиция увидела подозрительный ролик в Instagram, который принадлежит 20-летнему американцу. В записи запечатлено, как неизвестный стрелял из оружия, в описании ролика значился еврейский центр.

Напомним, 3 августа 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в гипермаркете Walmart в городе Эль-Пасо возле границы с Мексикой. Стрелка задержали, его обвиняют в терроризме. По версии правоохранительных органов, он совершил расстрел на почве расовой ненависти. Жертвами расправы стали 22 человека.