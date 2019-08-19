Москва, 19 августа. Президент России Владимир Путин по приглашению своего французского коллеги Эммануэля Макрона посетит в понедельник, 19 августа, с рабочим визитом Францию. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Встреча двух лидеров пройдет в летней резиденции главы французского государства Брегансон на юге Франции. В этом месте расположен старинный форт, повидавший в своих стенах немало мировых лидеров. Как сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, Путин и Макрон обсудят состояние и перспективы отношений Москвы и Парижа в сфере торговли, экономики, культурно-гуманитарной направлениях. Путин и Макрон во Франции обсудят вопросы урегулирования на Украине и в Сирии, Ливии. Они также коснуться ситуации, сложившейся вокруг иранской ядерной программы.

Ушаков уточнил, что Франция предлагает начать встречу лидеров с общения с прессой. После этого запланированы переговоры в составе делегаций. Позже лидеры пообщаются в формате тет-а-тет, состоится обед, на который приглашены члены обеих делегаций. Как пишет ТАСС, по словам Ушакова, одной из главных тем встречи Путина и Макрона станет безопасность в Европе и сотрудничество РФ с ЕС на фоне обновления руководящего состава европейских органов управления.

Напомним, Кремль назвал темы предстоящих переговоров Путина и Макрона. Перед визитом Путина во Францию в Кремле рассказали о вопросах, которые остаются актуальны для двух стран. Эти темы российский лидер намерен обсудить на встрече с Макроном в понедельник. Представители Москвы и Парижа затронут проведение нового четырехстороннего саммита по Сирии с участием РФ, Франции, Турции и Германии.

«Мы планируем совместно с нашими партнерами проведение этого саммита в недалеком будущем, — пояснили в Кремле, — уже практическая работа по трехстороннему саммиту активно ведется».

Не менее важным остается вопрос гражданской войны на Украине. Путин и Макрон обсудят выполнение минских соглашений при новом президенте Украины Владимире Зеленском.

«Конечно, (обсудят) внутриукраинский конфликт, — подтвердил Ушаков, — возможные усилия по его урегулированию, в том числе в рамках нормандского формата».

Отдельной темой станет ситуация с США и иранской ядерной программой.

«Я бы отметил, что Россию и Францию объединяют общие задачи сохранения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и недопущения эскалации напряженности между Ираном и США в регионе Персидского залива и в целом», — заметил помощник российского лидера.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, будет ли подниматься вопрос передачи останков генерала наполеоновской армии Сезара Гюдена, погибшего в августе 1812 года в бою около Смоленска, на встрече лидеров РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Песков не исключил, что Путин и Макрон могут обсудить передачу останков генерала наполеоновской армии Франции.

«Это новый успех археологов, важная находка. Если наши французские визави поднимут вопрос, мы с удовольствием обсудим его», — уточнил представитель Кремля.

Журналисты поинтересовались у Пескова, стоит ли эта тема в повестке дня.

«Особенность общения Путина и Макрона — этот диалог настолько откровенный и открытый, что темы могут возникать неожиданно», — подчеркнул пресс-секретарь.

Кроме того, он ответил отрицательно на вопрос СМИ о том, приглашали ли главу России на саммит в Биаррице. По словам Пескова, мероприятие имеет «не тот формат».

Ранее сообщалось, что Смоленске археологи откопали останки генерала Гюдена, любимца Наполеона Бонапарта. Стало известно, что останки участника Отечественной войны, обнаруженные во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске, могут принадлежать генералу наполеоновской армии Сезару Шарлю Этьену Гюдену де ла Саблонньер, погибшему от тяжелого ранения, полученного в бою у Валутиной горы около деревни Лубино в 20 километрах восточнее Смоленска 19 августа 1812 года.

В ходе работ археологи нашли стенки плохо сохранившегося деревянного гроба, а также гвозди, державшие доски. За 207 лет, прошедших после похорон генерала, крышка гроба провалилась, внутрь попали земля и вода. Из французской литературы известно, что Гюдена предавали земле без мундира и орденов. Предварительно «опознать» его ученые смогли по увечьям, полученным на войне.

Если принадлежность останков подтвердится, во Франции может состояться их перезахоронение с почестями.