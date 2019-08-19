Нур-Султан, 19 августа. Карантин введен в селе Ольгинка Аршалынского района Акмолинской области Казахстана из-за подозрения на вспышку сибирской язвы. Об этом рассказали в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

Отмечается, что в селе Ольгинка были отобраны пробы. Анализ показал, что в них выявлена сибирская язва. Часть исследований продолжается. Полностью исследование биопроб завершится 19–20 августа. С 17 августа 2019 года карантин введен в селе на севере Казахстана из-за подозрения на вспышку сибирской язвы.

Ранее россиян предупредили о вспышке сибирской язвы на Украине. На Украине и в Казахстане наблюдается вспышка сибирской язвы, заявила пресс-служба Роспотребнадзора. Как отметили в ведомстве, россиянам следует учитывать эту информацию при планировании своих поездок.

В Минсельхозе Казахстана сообщали о введении карантина с 21 сентября по 5 октября 2018 года в Катон-Карагайском из-за вспышки сибирской язвы. От заболевания в Казахстане погиб фермер. Симптомы появились у него после употребления в пищу зараженного мяса.

На Украине также подтверждился один случай заражения. Он произошел в Саратовском районе Одесской области. С подозрением на сибирскую язву были госпитализированы пять человек. Инфекцию выявили лишь у одного. Специалисты на Украине рассказали, что люди могли заразиться сибирской язвой при забое скота на ферме около населенного пункта Меняйловка, где также введен карантин.

Напомним, в 2019 году в Венгрии впервые за несколько лет были зафиксированы четыре случая заболевания людей сибирской язвой, кроме того, подтвержден один случай заболевания крупного рогатого скота. Такие данные распространил Россельхознадзор, ссылаясь на венгерские органы здравоохранения и ветеринарную службу.

Уточняется, что речь идет о кожной форме сибирской язвы у человека. Заболевшие выявлены на фермах в округах Бач-Кишкун и Бекеш. Все, кто могли контактировать с источником заражения - 30 человек - прошли профилактическое лечение антибиотиками.

Сибирская язва является острым инфекционным заболеванием, которое может закончиться смертью, если во время не начать лечение. Передается человеку через мясо инфицированных животных и продукты их переработки - шкуры, кожу и пр. От человека к человеку сибирская язва не передается.