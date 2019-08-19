Власти Дании считают шуткой планы Трампа купить Гренландию

Копенгаген, 19 августа. Глава правительства Дании Метте Фредериксен в интервью изданию Sermitsiaq исключила возможность продажи Соединенным Штатам Гренландии.

«Гренландия не датская. Гренландия гренландская. Я в действительности полагаю, что все эти планы покупки — несерьезно», — подчеркнула премьер-министр, имея в виду, что Трамп пошутил.

Датских политиков планы главы Белого дома Дональда Трампа возмутили, а в гренландском министерстве иностранных дел заявили, что остров открыт «для предпринимательства, но не для продажи».

Ранее американский лидер подтвердил, что интересовался покупкой датской Гренландии — крупнейшего острова на планете. Как отмечал Трамп, он интересовался возможностью приобретения острова «стратегически». По его словам, этот вопрос «не номер один в повестке дня».

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации президента сообщила, что американский глава просил своих ассистентов и соратников оценить возможность приобретения крупнейшего острова на планете. Речь шла также о расширении за счет покупки территории военного контингента США в Арктике.

Ведущий советник Трампа по экономике Ларри Кудлоу подтвердил сообщения, заявив, что Вашингтон на самом деле изучает возможность покупки Гренландии. В окружении Трампа мнения по этому вопросу разделились. Одни специалисты считают, что идея представляет собой «разовое увлечение», другие называют проект экономически рентабельным.