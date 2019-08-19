Совет Госдумы обсудит иностранное вмешательство в российские выборы

Москва, 19 августа. Совет Госдумы РФ проведет внеочередное заседание 19 августа, на котором обсудит ситуацию с попытками иностранного вмешательства во внутренние дела России, в частности, в процесс выборов. Еще одной темой станет работа новостных агрегаторов, выводящих в топовые новости сообщения с некорректными заголовками.

В начале августа представители оппозиционных фракций Госдумы призвали провести расследование вмешательства во внутренние дела РФ, которое, по их мнению, допустили западные СМИ и дипломатические представительства в связи с несанкционированной акцией в Москве. Речь идет об одностороннем освещении незаконных митингов и оценке действий правоохранителей. «Единая Россия» выступила в поддержку разбирательства.

На заседании, которое начнется 19 августа в 12.00, обсудят возможное создание специальной комиссии по вопросу иностранного вмешательства. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заранее поручил председателю комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву «изучить имеющиеся материалы, проанализировать ситуацию и внести предложения совету Государственной думы по рассмотрению фактов вмешательства».

Как сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, если сформируют комиссию по борьбе с иностранным вмешательством, она будет собирать информацию обо всех фактах вмешательства Запада во внутренние дела России и, в первую очередь, в избирательную кампанию, передает ТАСС. Результаты работы комиссии будут обнародованы. Кроме того, Исаев уточнил, что, если это будет необходимо, комиссия сможет инициировать изменения законодательства. Также создание комиссии позволит российским депутатам получить «основания для разговора» на данную тему с представителями парламентов тех государств, чье вмешательство будет выявлено.

На данный момент на место главы комиссии рассматривают кандидатуру Пискарева. По словам Исаева, скорее всего, обеспечивать деятельность комиссии будет комитет по безопасности, возглавляемый Пискаревым.

Напомним, 27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные акции, организованные представителями «оппозиции», которых избирательные комиссии правомерно не зарегистрировали в качестве кандидатов в Мосгордуму, поскольку эти граждане предоставили поддельные подписи. Особенно здесь отличилась Любовь Соболь, почти 15% подписей которой оказались липовыми. Несостоявшийся кандидат неоднократно становилась центральной фигурой скандалов, связанных с фальсификацией подписных листов. Например, столичные правоохранители обнаружили в одной из московских квартир целую «фабрику поддельных подписей». Кроме того, Соболь и ее «коллеги» не постеснялись использовать подписи мертвецов.

Также на заседании 19 августа члены совета Госдумы обсудят работу новостных агрегаторов, выводящих на топовые позиции ложную информацию. Беспокойство вызывает тот факт, что данные сообщения остаются на главной странице даже после их опровержения.

Поводом для обсуждения этой темы стала публикация в газете «Коммерсант» от 14 августа, в которой говорилось, что заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина направила в министерства и ведомства письмо с предложением запретить эксплуатацию старых автомобилей. Данное сообщение опровергли, в том числе и сама Когогина, которая рассказала, что речь идет о предложении, позволяющем стимулировать обновление парка коммерческого транспорта, а не личных автомобилей. При этом новостные агрегаторы продолжали выводить на главную страницу заголовки с сообщениями о «запрете старых машин».

По словам Исаева, в начале сентября депутаты намерены встретиться с представителями новостных агрегаторов, чтобы обсудить данный вопрос. Особое внимание будет уделено сервисам, зарегистрированным за границей, сообщает «ФедералПресс». Как отметил Вячеслав Володин, «принципы свободы слова и информации не должны использоваться для распространения ложных новостей и создания фиктивной повестки».

Ранее сообщалось, что владельцы «Яндекс.Новостей» могут ликвидировать сервис, если будут приняты изменения законодательства, касающиеся деятельности новостных агрегаторов. В самой компании назвали эту информацию слухами и отказались ее комментировать.