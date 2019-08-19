Приставы напомнили, что коллекторы не имеют права звонить чаще раза в день

Москва, 19 августа. В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) напомнили, что письменное согласие заемщика на увеличение частоты общения с коллекторами не имеет юридической силы и не дает право коллекторам звонить гражданам чаще положенного по закону.

Информация об этом содержится в официальном письма ФССП, которое было направлено в верхнюю палату российского парламента после запроса сенаторов о проверке фактов нарушения этой нормы закона со стороны коллекторских агентств.

«Заключение такого соглашения с заемщиком о частоте взаимодействия до наступления факта просрочки исполнения обязательства не имеет юридической силы, поскольку противоречит требованиям закона», — говорится в письме.

К слову, коллекторские агентства в России с 1 января 2017 года начали работать по новым правилам. Закон установил максимальное количество звонков и смс-сообщений должнику в течение дня, недели и месяца.

Как напоминает «Газета.ru», в конце июля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на передачу коллекторам долгов за услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, его главной целью является защита прав граждан от действий коллекторов и других непрофессиональных участников рынка ЖКХ.

Заниматься взысканием долгов по новому закону смогут только управляющие и ресурсоснабжающие организации, ТСЖ и жилищные кооперативы. При этом должника должны будут уведомить об этом в письменной форме в течение 10 дней.