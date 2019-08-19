Москва, 19 августа. Министерство здравоохранения России предлагает работодателям устраивать физкульт-брейки для сотрудников. Об этом говорится в разработанной экспертами министерства программе «Укрепление здоровья работающих».

Минздрав предложил работодателям организовывать сотрудникам физкульт-брейки. По мнению экспертов, это поможет снизить напряжение и стресс. Кроме того, специалисты считают, что такие меры помогут снизить число случаев травматизма на работе. Для разминок следует разработать комплексы упражнений совместно со специалистами по физической активности, отмечается в программе. Они должны проводиться не менее одного раза в день.

Ранее россияне оценили состояние своего здоровья. Порядка 46,8% взрослых россиян оценивают состояние своего здоровья как «удовлетворительное», еще 38,8% описывают свое физическое самочувствие как «хорошее». Об этом говорят итоги опроса, проведенного Росстатом среди респондентов старше 15 лет.

Специалисты провели исследование с 15 по 29 сентября во всех регионах России. Согласно данным, 4,4% людей в России считают свое здоровье «Очень хорошим». «Плохим» свое состояние оценили 9% россиян, еще 1% оценивает свое здоровье как «очень плохое».

Во время опроса мужчины были более оптимистичны в оценке своего здоровья. «Очень хорошим» его считают 5,7% человек, «хорошим» — 43,3%. У представительниц прекрасного пола эти показатели составили 3,3% и 35,1% соответственно.

Ранее главный внештатный терапевт Минздрава РФ, директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Оксана Драпкина заявила, что мужчинам в возрасте до 40 лет нужно следить за здоровьем особенно тщательно. По ее словам, в настоящее время российские врачи уделяют достаточное внимание всем группам населения, однако наибольший упор, по словам Драпкиной, необходимо делать на пациентов младше 40 лет. Другой важной для наблюдения группой врач назвала пожилых россиян. Она отметила, что люди старшего возраста зачастую имеют сразу несколько заболеваний, поэтому лечить их особенно сложно: сначала необходимо определить, какая болезнь определяет прогноз в данный момент.

Напомним, некачественное и нерациональное питание является одной из главных причин смертности в России, многие россияне при этом вполне готовы пересмотреть свои вкусовые привычки. Как следует из данных опроса, 41% читателей издания стараются придерживаться здоровой диеты. 23,5% участников опроса заявили, что на качественные и полезные товары им не хватает денег. Только 7% читателей придерживаются мнения, что здоровая еда не может быть вкусной.

В правительстве России надеются, что число россиян, которые следят за своим рационом, увеличится после принятия закона о здоровом питании. На рассмотрение Госдумы РФ инициативу планируется внести до конца весенней сессии.

Кроме того, мужчинам в возрасте до 40 лет нужно следить за здоровьем особенно тщательно, считает главный внештатный терапевт Минздрава РФ, директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Оксана Драпкина.

По ее словам, в настоящее время российские врачи уделяют достаточное внимание всем группам населения, однако наибольший упор, по словам Драпкиной, необходимо делать на пациентах младше 40 лет.

Другой важной для наблюдения группой врач назвала пожилых россиян. Она отметила, что люди старшего возраста зачастую имеют сразу несколько заболеваний, поэтому лечить их особенно сложно: сначала необходимо определить, какая болезнь определяет прогноз в данный момент.