Новые правила провоза багажа вступили в силу в России. События дня. ФАН-ТВ

Военные САР отбили у террористов город Хан-Шейхун
Сирийские военные отбили у террористов город Хан-Шейхун. Несколько боевиков ликвидированы, десятки бежали. Об этом сообщают местные СМИ. Сейчас армия Сирии работает над тем, чтобы полностью освободить район, который контролирует запрещенная в России террористическая организация «Джебхат ан-Нусра». Войска республики зашли на территорию города впервые с 2014 года, отмечают в местном центре мониторинга соблюдения прав человека.
Grace 1 покинул воды Гибралтара
Иранский танкер Grace 1 покинул воды Гибралтара. Для его сопровождения Тегеран планирует направить военные корабли. Напомним, власти Гибралтара задержали судно в начале июля. Экипаж обвинили в нарушении перевозки нефти в Сирию. Еще накануне США потребовали продлить арест танкера, но в Гибралтаре отклонили просьбу Штатов.
Белоруссия, Украина, Венесуэла — крупнейшие должники РФ
Белоруссия, Украина и Венесуэла вошли в число крупнейших должников России. Об этом сообщают журналисты РБК. Минск должен нашей стране около 7,5 млрд долларов. Это в два раза больше, чем семь лет назад. Несмотря на официальный разрыв отношений с Москвой, Киев задолжал более 3,5 млрд долларов, а Венесуэла свыше 3 млрд долларов. Каракас погасит эту сумму к 2027 году. По данным Минфина, общая задолженность по российским госкредитам на начало мая составляла почти 40 млрд долларов. Немалая часть из них приходится на страны СНГ.
Новые правила провоза багажа
Новые правила проверки багажа вступили в силу в России. Так, с 19 августа в страну нельзя ввезти более пяти килограммов овощей и фруктов, трех букетов цветов. Для более крупной партии понадобятся специальные разрешающие документы. Если их не будет, то таможенники заберут и уничтожат товар. Добавим, правила ужесточены в отношении продуктов с высоким фитосанитарным риском. Это своеобразный эксперимент, который пока что продлится до 2022 года.