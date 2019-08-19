Новые правила провоза багажа вступили в силу в России. События дня. ФАН-ТВ

Военные САР отбили у террористов город Хан-Шейхун Сирийские военные отбили у террористов город Хан-Шейхун. Несколько боевиков ликвидированы, десятки бежали. Об этом сообщают местные СМИ. Сейчас армия Сирии работает над тем, чтобы полностью освободить район, который контролирует запрещенная в России террористическая организация «Джебхат ан-Нусра». Войска республики зашли на территорию города впервые с 2014 года, отмечают в местном центре мониторинга соблюдения прав человека.

Grace 1 покинул воды Гибралтара Иранский танкер Grace 1 покинул воды Гибралтара. Для его сопровождения Тегеран планирует направить военные корабли. Напомним, власти Гибралтара задержали судно в начале июля. Экипаж обвинили в нарушении перевозки нефти в Сирию. Еще накануне США потребовали продлить арест танкера, но в Гибралтаре отклонили просьбу Штатов.

Белоруссия, Украина, Венесуэла — крупнейшие должники РФ Белоруссия, Украина и Венесуэла вошли в число крупнейших должников России. Об этом сообщают журналисты РБК. Минск должен нашей стране около 7,5 млрд долларов. Это в два раза больше, чем семь лет назад. Несмотря на официальный разрыв отношений с Москвой, Киев задолжал более 3,5 млрд долларов, а Венесуэла свыше 3 млрд долларов. Каракас погасит эту сумму к 2027 году. По данным Минфина, общая задолженность по российским госкредитам на начало мая составляла почти 40 млрд долларов. Немалая часть из них приходится на страны СНГ.