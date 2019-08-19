Forbes назвал «удивительным» отказ РФ в пропуске в Баренцевом море из-за учений

Москва, 19 августа. Российская Федерация отказала норвежской круизной фирме Hurtigruten в праве на проход в ее территориальные воды за 14 дней до старта рейса в связи с проводимыми в том регионе военными учениями. Издание Forbes назвало такое решение «крайне удивительным».

По данным журнала, экспедиционный корабль MS Spitsbergen должен был отправиться из Тромсе в Мурманск, пройдя вблизи архипелага Земля Франца-Иосифа, где присутствуют лишь российские военные. Из-за решения РФ норвежская компания должна вернуть порядка 6,2 тыс. долларов каждому пассажиру из-за несостоявшегося круиза, пишет Forbes.

Отмечается, что Hurtigruten сотрудничала с Москвой в течение долгих лет, но с учетом «такого хорошего диалога» решение ограничить проход одному из кораблей является «крайне удивительным», жаловался директор предприятия Анне Марит Бернфлатен. Согласно информации издания, запрет якобы был наложен не просто так, поскольку недавно Россия укрепила свои военные базы недалеко от Баренцева моря. Помимо этого, в регионе проходят масштабные военные маневры, в которых задействованы 30 кораблей.

В Норвегии уверены в том, что решение Москвы необходимо рассматривать в «более широком контексте». Кроме того, территориальные воды Баренцева моря получили важный стратегический статус из-за политических событий на мировой арене. В частности, речь идет о «борьбе» за господство в Арктике.

Ранее командующий вооруженными силами Норвегии Хокан Брюн-Ханссен призвал США не провоцировать военный конфликт с Россией.