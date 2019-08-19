Американские военные проведут наблюдательный полет над территорией РФ

Москва, 19 августа. Военные США выполнят наблюдательный полет над российской территорией. РФ, в свою очередь, произведет аналогичный полет над Великобританией, сообщает газета Вооруженных сил России «Красная звезда».

Оба полета будут выполнены в рамках реализации международного Договора по открытому небу. Американская миссия произведет полет с 19 по 24 августа. Для этого США используют самолет наблюдения ОС-135Б. Отмечается, что это воздушное судно относится к классу самолетов, не предназначенных для использования оружия. Также аппаратура, которую будут использовать американцы при наблюдении, прошла международное освидетельствование с участием специалистов из России. Это исключает применение технических средств для решения задач, не предусмотренных договором.

Как сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, Россия проведет наблюдательный полет над территорией Великобритании с 19 по 23 августа с помощью самолета Ан-30Б. На борту воздушного судна будут находиться британские специалисты, чтобы контролировать соблюдение согласованных параметров полета и применение аппаратуры наблюдения.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств, являющихся членами ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга, чтобы контролировать военную деятельность.

Ранее сообщалось, что Британия и Италия выполнили совместный наблюдательный полет над территорией РФ. Россия, в свою очередь, провела аналогичный полет над Италией.