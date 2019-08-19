Специалисты рассказали, сколько времени школьники должны делать домашнее задание

Москва, 19 августа. В федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека рассказали, сколько времени учащиеся средних школ должны делать домашнее задание.

Информация об этом содержится в официальном сообщении российского надзорного ведомства, выпущенного в преддверии нового учебного года: в зависимости от класса на выполнение заданий должно уходить до 3,5 часов.

«Затраты времени на выполнение не должны превышать: во втором и третьем классах — 1,5 часа, в четвертом и пятом классах — 2 часа, в шестом — восьмом классах — 2,5 часа, в 9 — 11 классах — 3,5 часа», — советуют специалисты.

При этом, добавили в Роспотребнадзоре, приступать к выполнению домашних заданий следует не сразу после школы, а в три-четыре часа дня. Во время «домашек» школьникам надо не забывать о перерывах.

Добавим, что ранее в федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека призвали родителей помнить, что рюкзак с учебниками в первом и втором классе должен весить не более 2,2 кг.

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