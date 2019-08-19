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Россия

Специалисты рассказали, сколько времени школьники должны делать домашнее задание

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Специалисты рассказали, сколько времени школьники должны делать домашнее задание

Москва, 19 августа. В федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека рассказали, сколько времени учащиеся средних школ должны делать домашнее задание.

Информация об этом содержится в официальном сообщении российского надзорного ведомства, выпущенного в преддверии нового учебного года: в зависимости от класса на выполнение заданий должно уходить до 3,5 часов.

«Затраты времени на выполнение не должны превышать: во втором и третьем классах — 1,5 часа, в четвертом и пятом классах — 2 часа, в шестом — восьмом классах — 2,5 часа, в 9 — 11 классах — 3,5 часа», — советуют специалисты.

При этом, добавили в Роспотребнадзоре, приступать к выполнению домашних заданий следует не сразу после школы, а в три-четыре часа дня. Во время «домашек» школьникам надо не забывать о перерывах.

Добавим, что ранее в федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека призвали родителей помнить, что рюкзак с учебниками в первом и втором классе должен весить не более 2,2 кг.

Специалисты рассказали, сколько времени школьники должны делать домашнее задание

Как напоминает «Газета.ru», на днях эксперты Роскачества исследовали школьные пиджаки для мальчиков. Как показала проверка, требованиям безопасности отвечают 60% изученных образцов. В рамках исследования были закуплены школьные пиджаки 28 торговых марок. Стоимость проверенных образцов варьируется от 1230 до 6390 рублей.

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Источник: ТАСС
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