Жители Сирии рассказали об условиях жизни в палаточном лагере в провинции Хама

Дамаск, 19 августа. Живущие в стихийном палаточном лагере на севере провинции Хама беженцы рассказали представителям СМИ об условиях проживания. Городок беженцев появился в 2013 году, когда террористы приступили к захвату населенных пунктов региона​​​.

Бежавшие от военного конфликта местные жители обнаружили убежище около автодороги Хама — Идлиб, где живут до сегодняшнего дня.

По их словам, условия в лагере плохие, поскольку зимой холодно, а летом — наоборот, передает РИА Новости.

«Самое главное, что все мы, наши дети, наши родственники живы», — рассказал журналистам один из беженцев», — рассказали местные сирийцы.

Большинство беженцев здесь живет в самодельных палатках, построенных из подручных материалов. По их словам, прошедшей зимой они сожгли почти все деревья, чтобы хоть как-то согреться.

Вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике продолжается в течение восьми лет — с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России). В настоящее время власти САР работают над восстановлением инфраструктуры и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.