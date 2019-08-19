Российские истребители вступили в воздушный бой в стратосфере

Москва, 19 августа. Видео учебных полетов в стратосфере истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота опубликовано в Интернете.

Как сообщает телеканал «Звезда», российские летчики провели в ближнем космосе тренировку по перехвату условного нарушителя воздушного пространства Российской Федерации.

«Впервые в воздушном бое на практическом потолке приняли участие новые модернизированные высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ», — говорится в официальном сообщении пресс-службы ВВО.

«Роль» условного нарушителя играл один из МиГ-31БМ, задача которого заключалась в том, чтобы проникнуть в воздушное пространство России на максимальной скорости, а потом постараться уйти от преследования.

«На перехват цели был поднят другой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ из состава дежурных сил. Полет осуществлялся на скорости 2500 километров в час и на высоте более 20 километров», — уточнили в ВВО.

К слову, для усложнения задачи, экипаж МиГ-31БМ, который выполнял роль преследователя, вел поиск противника самостоятельно без привлечения наземных средств противовоздушной обороны.

«Тренировка стала одним из этапов освоения новой модернизированной авиационной техники и совершенствования летчиками-истребителями навыков пилотирования необходимых для несения боевого дежурства по противовоздушной обороне», — отметили в ВВО.

Как напоминает «Газета.ru», в начале текущего года авиаполк в Центральном военном округе получил звено модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ — самолеты прошли модернизацию на авиационном предприятии под Тверью, после чего пополнили парк Красноярского истребительного авиаполка.