Адыгейский таксист спас школьницу от изнасилования

Майкоп, 19 августа. Адыгейский водитель такси спас 12-летнюю школьницу от насильника.

По имеющимся данным, таксист из Майкопа отправился утром на работу и на автобусной остановке заметил странного мужчину на машине. Подозрительный мужчина кружил около девочки и зазывает ее к себе в транспортное средство. Таксист собирался вмешаться, но к остановке подъехал автобус, куда села несовершеннолетняя, пишет KP.ru.

После этого водитель такси поехал за клиентом, а по окончании выполнения заказа увидел, что тот же мужчина пристает уже к другому ребенку. По словам шофера, девочка громко кричала, чтобы мужчина от нее отстал.

Таксист пришел на помощь ребенку, отменил заказ и подъехал к автомобилю злоумышленника, забаррикадировав ему проезд. Он начал выяснять, что подозрительному мужчине надо от девочки. Скорее всего, педофил испугался и ретировался.

Местная школьница позднее рассказала, что мужчина в автомобиле спрашивал у нее, где стоят мусорные контейнеры, а затем начал приставать.

Ранее сообщалось, что житель Северной столицы украл девятилетнюю девочку с детской площадки в свою квартиру и изнасиловал. Как рассказали сотрудники полиции, педофил ранее был судим за кражу и избиение.