Восемь человек пострадали и один погиб в ДТП под Новосибирском

Новосибирск, 19 августа. Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП под Новосибирском.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ГО и ЧС района, инцидент произошел в Карасукском районе Новосибирской области. Водитель микроавтобуса Honda не справился с управлением и слетел с дороги в кювет. Он двигался из Новосибирска в сторону Карасукского района.

«Восемь человек пострадали в ДТП микроавтобуса, один из них погиб», — сообщил собеседник агентства.

На месте работает оперативно-следственная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Как сообщает «Газета.ru», двухлетний ребенок погиб в ДТП под Волгоградом. Пострадали пять человек, среди которых двое детей трех и пяти лет.