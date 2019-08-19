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Восемь человек пострадали и один погиб в ДТП под Новосибирском

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Восемь человек пострадали и один погиб в ДТП под Новосибирском

Новосибирск, 19 августа. Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП под Новосибирском.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ГО и ЧС района, инцидент произошел в Карасукском районе Новосибирской области. Водитель микроавтобуса Honda не справился с управлением и слетел с дороги в кювет. Он двигался из Новосибирска в сторону Карасукского района.

«Восемь человек пострадали в ДТП микроавтобуса, один из них погиб», — сообщил собеседник агентства.

На месте работает оперативно-следственная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее три человека погибли и четверо пострадали в ДТП под Самарой. Столкнулись автомобили Lada, Toyota и Renault. Среди пострадавших в результате происшествия двое детей.

Как сообщает «Газета.ru», двухлетний ребенок погиб в ДТП под Волгоградом. Пострадали пять человек, среди которых двое детей трех и пяти лет.

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Источник: РИА Новости
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