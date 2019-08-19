Страшный пожар произошел в частном доме под Иркутском, три человека погибли

Иркутск, 19 августа. Четыре человека погибли в страшном пожаре под Иркутском. Федеральное агентство новостей публикует фотографии и видео с места трагедии.

Пожар произошел в поселке Мишелевка. В огне погибли трое детей: мальчик 2018 года рождения, и две девочки 2016 и 2015 года рождения, а также женщина 1978 года рождения. По предварительной версии причиной пожара стало короткое замыкание.

Ранее в Севастополе загорелся многоквартирный дом на улице Челюскинцев. Возгорание произошло около пяти часов утра. Все жильцы были эвакуированы. Пострадавших нет.

Как пишут «Известия», в Одессе восемь человек погибли при пожаре в гостинице. Возгорание началось в прачечной. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров.