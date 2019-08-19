Пугачева рекомендовала Галкину думать о «зарабатывании капусты»

Москва, 19 августа. Алла Пугачева порекомендовала своему супругу Максиму Галкину сосредоточиться на «зарабатывании капусты».

Шуточный ролик с диалогом певицы и юмориста был опубликован на фанатской страничке звездной четы в Instagram: действие происходит на кухне, где Алла Борисовна шинкует капусту.

Галкин поинтересовался у супруги, зачем ей так много порезанных овощей, на что Пугачева ответила, что юморист должен сосредоточиться на «зарабатывании капусты», то есть – денег.

«Ты о другой капусте думай. В дом чтобы было, в дом. И если у тебя что-то не получится в этом шоу, то тебе крышка», — сказала примадонна отечественной эстрады, обращаясь к супругу.

«Неожиданно», — только и смог произнести в ответ слегка ошарашенный юморист.

«Очень неожиданно. У шоу должен быть неожиданный конец. Ты начал шоу, а я его заканчиваю», сказала Алла Борисовна и воткнула нож в разделочную доску.

Подписчики фанатского аккаунта семьи Пугачевой и Галкина по достоинству оценили юмор звездной семьи.

«Юмор как всегда на высоте и десятку», — написала mariiaborisova3288.

«Волосы следует убрать под косынку или колпак», — указала на неточность образа Пугачевой calmykowa1.

«Я обожаю вас… Великолепная, творческая, красивая пара», — отметилась svetlana.pyatunina.

«Капуста бывает разная. Одна, которую Алла режет, и капуста, которую Алла жестом показала. И обе такие нужные. Собственно как и шутки этих талантливых людей. Спасибо, что Вы есть», — констатировала qal.golubewa2214.

Как напоминает «Газета.ru», на днях Алла Пугачева поразила поклонников своим новым образом — на своей странице в социальной сети Instagram примадонна российской сцены опубликовала снимок, где запечатлена в молодежном костюме песочного цвета.