Друг убившего семью подростка рассказал о последней встрече с ним

Ульяновск, 19 августа. Один из друзей подростка, убившего семью в Ульяновской области, рассказал об их встрече накануне трагедии.

По словам парня, 17 августа в селе Патрикеево Ульяновской области отмечали сельский праздник, после которого приятель зашел к нему, провел около получаса и ушел после полуночи. Как отмечает «МК», в состоянии подозреваемого в убийстве не было ничего необычного.

«Не было злости, нормальное поведение. Пахло спиртным от него чуть-чуть. Может, пива попили, но он был в нормальном состоянии», — пояснил собеседник издания.

Школьник подчеркнул, что его друг никогда не курил ничего, кроме обычных сигарет.

Другой житель села рассказал, что убивший свои родных подросток не выделялся какими-то особенными увлечениями. Любил слушать музыку, смотреть кино и сериалы, играть в компьютерные игры и ездить на рыбалку. Интереса к оружию и сопутствующей тематике, по его словам, тот никогда не испытывал.

Он сообщил, что его приятеля очень любили в семье, ни в чем не отказывая, а тот отвечал благодарностью и ни на кого «зла не держал».

«Такое ощущение, как будто его кто-то загипнотизировал, он так не смог бы сам. Он добрый, нормальный человек. В голове не укладывается», — сообщил школьник.

Напомним, в воскресенье в селе Патрикеево были обнаружены тела пяти человек с признаками насильственной смерти, в том числе двое малолетних детей. Позже неподалеку нашли тело их родственника — 16-летнего школьника. По предварительной версии следствия, подросток убил своих родных, после чего покончил с собой.

Как сообщает РЕН ТВ, накануне он отправил другу голосовое сообщение, в котором жаловался на родственников. Сообщается и о предсмертной записке, где подросток указал, что хочет умереть и заберет близких с собой. По одной из версий, молодой человек мог страдать шизофренией.

На месте преступления продолжает работать следственная группа, по факту убийства возбуждено уголовное дело.