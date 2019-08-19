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Британец узнал причину непрекращающегося кашля и умер через 16 дней

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Британец узнал причину непрекращающегося кашля и умер через 16 дней

Лондон, 19 августа. Житель Британии два месяца страдал от непрекращающегося кашля, который оказался признаком рака кишечника. Об этом сообщает Daily Mirror.

56-летний слесарь Тревор Уокер постоянно кашлял на протяжении двух месяцев. Родственники думали, что мужчина заразился инфекцией, которая поразила грудную клетку. Медики диагностировали у него опухоль в кишечнике, которая распространилась на его легкие.

Прогноз врачей оказался неутешительным: мужчине осталось жить около трех недель. Сообщается, что Уокер скончался через 16 дней после постановки диагноза.

Вдова мужчины рассказала журналистам, что британец более 30 лет назад бросил курить и придерживался здорового образа жизни. По ее словам, ее супруг жаловался на слабость и кашель, однако у него больше не было никаких признаков смертельной болезни.

Ранее американские ученые выяснили, что к развитию онкологии приводит наследственная мутация гена RABL3.Она «ускоряет движение» белка KRAS, что приводит к росту раковых клеток. Научные сотрудники бостонского Института исследования рака Даны-Фарбера выявили ее во время наблюдения за семьей, у пяти родственников которых была диагностирована онкология.

Отметим, ученые из Университета Томаса Джефферсона выяснили, что основной причиной рака шеи и головы является курение сигарет. Табачный дым стимулирует агрессивность плоскоклеточного рака, снижая эффективность лечения.

Напомним, в Роспотребнадзоре назвали главную причину появления рака: в 90% случаев к нему приводит курение. Продолжительность жизни курильщика меньше на 20-25 лет, сообщает «Газета.ru».

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Источник: Daily Mirror
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