Аллегрова рассказала, как заблудилась в Италии

Москва, 19 августа. Российская певица Ирина Аллегрова рассказала, как вторглась в частные владения, заблудившись с внуком в Италии.

По словам певицы, она отдыхает в Италии ежегодно, проводя на местных курортах по два месяца. Сейчас, когда она практически не дает концертов, времени на отдых стало больше. Артистка приезжает в Тоскану, где ходит на яхте и проводит кулинарные эксперименты.

Во время очередной морской прогулки, на которую она отправилась с внуком, Аллегрова неожиданно потеряла привычные ориентиры и оказалась на частной территории, где ее встретили карабинеры. По словам певицы, ситуация привела ее в ужас.

«Я попыталась объясниться на ломаном итальянском. Подключился внук, который знает английский», — рассказала она.

Стражи порядка не поняли объяснений Аллегровой, или сделали вид, что не понимают ее. На шум вышел хозяин дома, который едва не потерял дар речи, узнав свою непрошенную гостью. Как выяснилось, вилла принадлежит уроженцу России, который обрадовался такой встрече и пригласил певицу в дом.

Несмотря на счастливый исход, Аллегрова подчеркивает, что отныне выходит в море, принимая все меры предосторожности.

Ирина Аллегрова родилась в 1952 году, с детства занималась музыкой и балетом. Известность начала приходить к ней в конце 1970-х, когда она начала работать в ВИА «Факел», пианистом в котором был Игорь Крутой. Сольную карьеру певица начала в 90-х, тогда же она начинает регулярно появляться на телевидении, становится участницей крупных музыкальных шоу и фестивалей. Всероссийскую известность ей принесли такие хиты, как «Угонщица», «Императрица», «Привет, Андрей!». Имеет звание народной артистки России, множество других премий и наград, выпустила 16 сольных альбомов и около 40 видеоклипов.