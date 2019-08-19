СМИ сообщили, что Минприроды РФ предлагает ввести полную утилизацию товаров и упаковки

Москва, 19 августа. Минприроды выступило с инициативой полностью утилизировать товары и упаковки. В письме правительству ведомство предлагает повысить нормативы по утилизации для бизнесменов до 100%.

В настоящий момент производители должны утилизировать от 5 до 35% реализованных продуктов, либо оплачивать экологический сбор. Увеличение нормативов позволит повысить доходы от экосбора с 2,2 миллиарда рублей до 136 миллиардов ежегодно. Как пишет «Коммерсант», точные сроки повышения нормативов не называются, правительство планирует рассмотреть этот вопрос до середины 2020 года.

Отмечается, что Минпромторг предлагал увеличить нормативы в 2018 году, в частности ввести полную утилизацию бытовых неэлектрических приборов и осветительного оборудования. К 2019 году начать полностью утилизировать бумагу, картон, и изделия из них, а в 2021 году — электронную и компьютерную технику, а также холодильное, вентиляционное и промышленное оборудование. Однако, именно в Минприроде выступили против.

Генеральный директор НАО «Екроэксперт» Екатерина Синогейкина считает, что введение полной утилизации товаров поднимет потребительские цены на 1 или 2 процента. По ее словам, это может «отбросить многие предприятия за грань окупаемости».

Исполнительный директор Ассоциации производителей шин Надежда Чурмеева считает, что 100% утилизация изношенных шин в 2020 году будет «недостижимой планкой». Она напомнила, что норматив утилизации покрышек в 2019 году составляет 25%, что соответствует уровню развития отрасли.

Ранее стало известно, что в Москве до конца 2019 года установят специальные контейнеры для раздельного сбора мусора. Об этом сообщают «Известия». Во всех дворах появятся емкости для пластика, бумаги, картона, стекла и металла.

В правительстве РФ рассматривают возможность введения нового способа расчета стоимости вывоза мусора. Предлагается взимать плату за число баков, установленных на контейнерной площадке.

Как пишет «Газета.ru», в Шанхае мужчина обыскал три тонны мусора, чтобы найти билеты на концерт любимого певца Уилбера Пана.