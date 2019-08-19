Эксперты назвали стоимость «базового набора» для российского школьника

Москва, 19 августа. Аналитики сервиса «Авито» подсчитали, что набор из пенала, рюкзака и школьной формы обойдется нынче минимум в 2619 рублей.

Самые дорогие сборы в школу ожидают москвичей. «Базовый набор» школьника в российской столице подорожал с прошлого года на 5%, нынче его стоимость оценивается в 3326 рублей. Следом идет Иркутск, где подготовка к 1 сентября за минувший год подорожала почти на четверть. За пенал, ранец и форму там нужно заплатить как минимум 3147 рублей. В первой тройке также Петербург, где стоимость набора выросла на 4% и составляет сегодня как минимум 3041 рубль.

В среднем по стране стоимость «базового набора» выросла за год на 4%, пишет РИА Новости. Максимальное подорожание отмечается в регионах Сибири и Поволжья. Подешевели школьные товары в Тольятти и Барнауле — там «базовый набор» обойдется в 2254 и 2308 рублей соответственно, что ниже прошлогодней цены на 4% и 3%.

Самый дешевый школьный комплект обнаружен в Ижевске — там он обойдется в 2020 рублей. Недороги сборы в школу также в Перми (2142 рубля) и в Волгограде (2170 рублей).

Рассказали эксперты и о структуре трат при сборах ребенка в школу.

«Из 2619 рублей, которые российская семья в среднем тратит на подготовку к школе, больше всего уходит на рюкзак. Его стоимость в среднем 1215 рублей. На втором месте школьная форма — в среднем 1080 рублей. Пенал в среднем стоит 324 рубля. В ряде городов школьная форма — основная затратная статья для родителей», — сообщили специалисты сервиса.

В ходе исследования сравнивались данные за период с 1 июня по 14 августа 2018 и 2019 годов.

Ранее телеканал «360» дал советы о том, как собраться в школу без лишних трат и с пользой для экологии.