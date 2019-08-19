В Роспотребнадзоре рекомендуют включать в режим дня первоклассников дневной сон

Москва, 19 августа. В федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека рекомендуют включать в режим дня первоклассников дневной сон.

Информация об этом содержится в официальном сообщении надзорного ведомства, выпущенного в преддверии нового учебного года: эксперты предупреждают, что в идеале режим дня первоклассника должен четко соблюдаться.

«Для обеспечения максимально возможного сохранения работоспособности обучающихся, посещающих общеобразовательную организацию, необходима рациональная организация режима дня», — говорят специалисты.

Режим дня должен включать в себя не только обязательный дневной сон, но и прогулку и питание, общественно-полезный труд и кружковую работу, занятия физкультурой и самоподготовку.

При этом, отметили в Роспотребнадзоре, первоклассники не должны сразу же садиться за домашние занятия по приходу со школы – в идеале юным школьникам нужен двухчасовой отдых, и лучше – на свежем воздухе.

При этом, в федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека напомнили, сколько времени школьники должны тратить на выполнение домашних заданий.

Оказалось, что во втором и третьем классах на это должно уходить не более 1,5 часа, в четвертом и пятом классах – не более двух часов, в шестом — восьмом классах – не более 2,5 часов, в 9 — 11 классах – не более 3,5 часов, сообщает «Газета.ru».