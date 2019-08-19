Опубликован список крупнейших должников России

Москва, 19 августа. Белоруссия, Украина и Венесуэла вошли в число крупнейших должников РФ, говорится в публикации РБК.

Издание подчеркивает, что российское правительство не разглашает информацию о кредитах, выдаваемых другим государствам, поскольку большинство таких займов носит не экономический, а политический характер. Кроме того, займы зачастую предоставляются в рамках военно-технического сотрудничества, детали которого засекречены из соображений государственной безопасности.

По данным Минфина РФ, общая задолженность по российским госкредитам на 1 мая текущего года составляла 39,4 млрд долларов, 15,8 млрд из которых приходилось на страны СНГ.

Крупнейшим должником России на сегодняшний день является Белоруссия, задолженность которой составляет около 7,5 млрд долларов. Долг союзной республики перед Москвой с 2012 года вырос в два раза.

На втором месте в списке, несмотря на официальный разрыв отношений с Россией, находится Украина с долгом в 3,7 млрд долларов. Часть этой суммы относится к долгу по еврооблигациям, приобретенным Фондом национального благосостояния в 2013 году. В декабре 2015-го Киев объявил по этим бумагам дефолт, не выплатив долга. Судебное разбирательство по данному вопросу продолжается до сих пор.

Основным должником России среди стран, не входящих в постсоветское пространство, издание называет Венесуэлу, долг которой составляет 3,15 млрд долларов и должен быть погашен к 2027 году. Немногим меньше составляет долг Кубы. Эксперты, не располагая точными данными, оценивают его в три миллиарда долларов.

В отдельную статью специалисты выводят госкредиты, выдаваемые Россией на строительство атомных электростанций, которое ведут российские же специалисты по технологиям «Росатома». Здесь упоминаются Бангладеш с кредитной линией, достигающей 11,38 млрд долларов и Венгрия, сумма финансовой помощи которой одобрена в сумме более 13 миллиардов долларов.

Ранее телеканал «360» сообщил, что Россия поможет Кубе модернизировать военную промышленность, а работы будут оплачены из кредита, выделяемого Москвой Гаване.