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На Украине Зеленского обвинили в нежелании урегулировать конфликт в Донбассе

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На Украине Зеленского обвинили в нежелании урегулировать конфликт в Донбассе

Киев, 19 августа. Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвиняет президента Украины Владимира Зеленского и его парию «Слуга народа» в нежелании заниматься решением конфликта в Донбассе.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе, который был размещен на интернет-портале политического объединения после заявления главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова.

«Владимир Зеленский и его партия получили мощную поддержку украинских граждан на выборах. Но придя к власти, президент и его политическая команда не хотят выполнять свои предвыборные обещания», — написано в сообщении.

В «Оппозиционной платформе» считают, что руководители президентской партии вместо того, чтобы всерьез заняться ситуацией на юго-востоке страны, ограничиваются лишь заявлениями о том, что решение вопроса затянется надолго.

Как напоминает «Газета.ru», на днях Разумков в интервью одному из украинских СМИ рассказал, что конфликт в Донбассе быстро завершить не удастся, так как «это большой путь, который должна пройти вся страна».

Оппозиционеры считают, что делая подобного рода заявления, руководитель «Слуги народа» по факту приравнивает позицию Владимира Зеленского по вопросу Донбасса с риторикой бывшего президента Петра Порошенко.

«Очевидно, что в своей риторике и действиях «Зе» уже ничем не отличается от предыдущего режима. Последние годы от Порошенко постоянно звучали заявления, что путь к миру сложный, и конфликт в Донбассе будет долгим», — говорится в сообщении.

На Украине Зеленского обвинили в нежелании урегулировать конфликт в Донбассе

Кроме того, в «Оппозиционной платформе» напомнили, что партия еще в начале текущего года презентовала свой план-концепцию мирного урегулирования конфликта в Донбассе на основе минских соглашений.

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Источник: Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь»
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