Банки отложили введение комиссии за использование системы быстрых переводов до 2020 года

Москва, 19 августа. Кредитные организации, участвующие в системе быстрых платежей (СБП), вновь отложили введение комиссий за переводы, сообщают «Известия».

В «Промсвязьбанке» рассказали журналистам, что планировали брать комиссию за эту услугу с 1 июня, однако плата за услугу не взимается. В настоящий момент в банке рассматривают различные варианты тарифов, клиенты смогут бесплатно пользоваться СБП до 30 сентября.

В «Ак Барсе» заявили, что введение платных переводов могут отложить до 1 января 2020 года. Специалисты прорабатывают различные финансовые модели, пояснили в банке.

Представители «Тинькофф-банка» и ВТБ заявили, что также не планируют менять тарифы: операции в ближайшее время останутся бесплатными. В «Альфа-банке» и РНКО «Платежный центр» пояснили, что до конца года комиссия за услуги введена не будет. В «Росбанке» заявили, что переводы будут бесплатными до 1 сентября, однако «Известия» не смогли получить информацию о расценках за услугу.

Комиссии за переводы в рамках СБП в настоящий момент взимает только «СКБ-банк». Переводы до шести тысяч рублей — бесплатны, свыше этой суммы — 1%. В банке подчеркнули, что большинство денежных переводов клиентов не превышают 4 тысячи рублей. Журналистам не удалось пообщаться с представителями пяти банков, подключенных к СБП: «Газпромбанк», «Газэнергобанк», «Юникредит», «Райффайзенбанк», «Открытие».

Напомним, система быстрых платежей была запущена в январе 2019 года. В настоящий момент ее используют 16 банков. Их клиенты могут переводить деньги друг другу, используя номер телефона. Всего с момента начала существования системы было переведено свыше 15 млрд рублей.

Ранее представители ЦБ заявили, что СБП может стать международной. Регулятор пояснил, что для этого необходимо подключить к системе большинство банков, а также внедрить систему для оплаты товаров в магазинах.

Как пишет «Газета.ru», в банковском сообществе рассматривают возможность перечисление зарплаты через СБП. Это позволит сотруднику привязывать платежную карту системы «Мир» к мобильному телефону. Работодатель не будет в курсе, какой банк выбрал его сотрудник. Таким образом в ЦБ хотят решить вопрос с «зарплатным рабством».