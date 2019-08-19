Германский политик раскрыл суть антироссийских санкций США

Дрезден, 19 августа. Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кречмер заявил, что США используют санкции против РФ «в своих целях».

Кречмер призвал Вашингтон отменить антироссийские санкции, поскольку они «ни к чему не привели».

«Мы хотим урегулирования конфликта на Юго-Востоке Украины, в котором ежедневно гибнут люди. Вопрос только в том, какими средствами. Мы видим, что санкции ни к чему не привели», — отметил премьер-министр Саксонии.

Политик подчеркнул, что антироссийские санкции используются в экономических интересах. В качестве примера он привел попытки США противостоять строительству газопровода «Северный поток — 2».

«Мы хотим «Северный поток — 2», мы хотим отмены санкций. Нужно сохранять диалог и двигаться навстречу друг другу», — добавил он.

Кречмер особо отметил, что санкции наносят прямой вред отношениям Москвы и Берлина.

Напомним, отношения России и стран Запада обострились на фоне государственного переворота на Украине, войны в Донбассе и воссоединения Крыма с РФ. Западные государства во главе с США обвинили Москву во вмешательства во внутриукраинские дела и ввели антироссийские ограничения.

Россия приняла ответные меры. В частности, был запрещен к ввозу целый ряд товаров и объявлен курс на импортозамещение. Спустя несколько лет было объявлено, что российская экономика адаптировалась к существованию в условиях ограничений. Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а попытки воздействовать на нее с помощью санкций контрпродуктивны.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство газопровода по дну Балтийского моря от побережья РФ до Германии. Европейские потребители, заинтересованные в надежных поставках топлива, поддерживают проект. В их числе, в первую очередь, Германия, Австрия и Норвегия. Критикуют «Северный поток — 2», называя его политически мотивированным, Латвия, Польша и Литва. Против него выступает также Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию. Активно противостоят проекту и США, рассматривающие Европу в качестве перспективного рынка для сбыта собственного природного газа.

Москва неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» носит исключительно экономический характер, проект направлен на получение прибыли и бесперебойное газоснабжение европейских потребителей.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Польша намерена повысить цену за транзит российского газа через свою территорию.