Роспотребнадзор назвал оптимальный вес рюкзака с учебниками для школьников младших классов

Москва, 19 августа. Оптимальный вес рюкзака с учебниками для учеников первого и второго класса составляет не более 2,2 килограмма. Об этом родителям напоминает Роспотребнадзор.

Так, ежедневный комплект учебников и письменных принадлежностей для учащихся первого и второго класса не должен превышать 1,5 килограмма, а вес ранца без учебников — не более 700 грамм.

Вес учебников для школьников третьего и четвертого класса не должен быть более 2 килограмм, в пятом и шестом классе — 2,5 килограмма, в седьмом-восьмом классе — 3,5 килограмма, а у старшеклассников — не более 4 килограмм.

Отмечается, что ранец должен иметь достаточную формоустойчивость, чтобы плотно прилегать к спине ребенка для равномерного распределения веса. Его лямки должны быть не менее 4 - 4,5 сантиметра, а материал — прочным, удобным для чистки, с водоотталкивающим покрытием.

Ранее внештатный специалист министерства здравоохранения по медицинской психологии Юрий Зинченко дал совет, как родителям морально подготовить детей к школе. По его словам, необходимо рассказать ребенку, что он становится взрослым и может управлять своей деятельностью. Кроме того, нужно пояснить, что учеба не является игрой. Эксперт подчеркнул, что родителям не следует ругать ребенка, в случае каких-либо проблем с успеваемостью, передает RT.

«Негативная оценка может снизить мотивацию к обучению и усугубить ситуацию», — отметил психолог.

Ранее специалисты Национального исследовательского центра здоровья детей при Минздраве РФ назвали самые распространенные заболевания у школьников. У девочек чаще всего диагностируют нехватку массы тела, неврозы, головные боли, а также близорукость. У мальчиков — язвенную болезнь желудка, плоскостопие, гипертонию, ожирение, бронхиальную астму. Результаты исследования основаны на 25 тысячах врачебных осмотров с 2005 по 2015 год.