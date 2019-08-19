Доклад разведки о Чернобыле рассекретили в США

Вашингтон, 19 августа. Национальный архив безопасности США опубликовал доклад американской разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.

Секретные документы, касающиеся Чернобыльской трагедии 1986 года, были направлены на имя действующего тогда госсекретаря США Джорджа Шульца в первые дни после аварии. Как следует из доклада, американские спецслужбы выражали сомнения в правдивости официальной советской информации, касающейся, в том числе, количества жертв на АЭС.

«Все разведывательное сообщество считает чепухой данные о том, что погибли лишь два человека», — отметил в докладе ассистент по вопросам разведки и исследований госсекретаря США Мортон Абрамовиц.

Американские аналитики выдвигали предположение, что в результате Чернобыльской катастрофы число погибших было намного больше. Выводы делались на основании снимков разрушенного реактора. В докладе утверждалось, что все, кто находился поблизости от эпицентра взрыва либо погибли в ту же минуту, либо получили смертельные дозы радиоактивного облучения.

«Обычная дневная смена на советском реакторе РБМК-1000 насчитывает около 100 человек. В ночную смену дежурят до 35 человек. Поскольку 3-й и 4-й энергоблоки расположены близко друг к другу, количество людей вокруг реактора днем могло насчитывать до 200, а ночью до 70 человек», — подчеркнул Абрамовиц.

Напомним, катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В результате взрыва реактора четвертого энергоблока 134 сотрудника станции получили острую лучевую болезнь, 28 из них умерли в первые месяцы после аварии. Один из работников АЭС погиб в момент взрыва, еще один скончался через несколько часов в больнице города Припять.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в октябре 2020 года на экраны выйдет российский фильм «Когда падали аисты», посвященный катастрофе в Чернобыли. Режиссером картины стал Данила Козловский.