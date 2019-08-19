Адмирал прокомментировал сравнение флотов России и США

Москва, 19 августа. Российский адмирал Владимир Комоедов оценил проведенное The National Interest сравнение военно-морских флотов России и США.

Ранее издание сравнило ВМФ России и США, отметив, что военно-морские силы двух стран представляют собой «противоположности». Если Соединенные Штаты предпочитают строить крупные корабли и авианосцы, способные совершать длительные автономные походы, РФ выбрала путь создания небольших, но эффективных кораблей.

Комоедов, некогда командовавший Черноморским флотом России, отметил, что исторически наша страна не имела прямых выходов к океанам, за исключением Тихого, что предопределило путь развития российского военно-морского флота, связанный со строительством небольших мобильных кораблей и подводных лодок.

«Американцы пошли по другому пути. Они строили емкие корабли, на которых можно перебрасывать не только людей, но и авиацию. Они вместе с Японией пошли по пути строительства авианосцев», — рассказал адмирал.

Он подчеркнул, что такая стратегия развития была выбрана Вашингтоном благодаря наличию прямых выходов в Тихий и Атлантический океаны.

«У нас закрытый участок на Балтике, закрытые черноморский и средиземноморский театры военных действий. Тихоокеанский флот — единственный, который способен на прямое развертывание в Тихом океане с Камчатки. Остальные зоны — проливные. Так исторически и географически сложилось», — подчеркнул Комоедов.

По словам адмирала, во времена СССР перед ВМФ стояла задача противодействовать силам иностранных флотов, что проявилось в создание ракетоносных кораблей и субмарин, а в штабах разрабатывались «эффективные операции против авианосных групп».

Как пишет «Газета.ру», за последние 20 лет у России появилось много современного оружия и кораблей, готовых выполнить задачу в любой точке мира.