Первый канал назвал наставников шоу «Голос. 60+», среди них два новичка

Москва, 19 августа. Первый канал официально объявил имена наставников, которые будут работать в популярном музыкальном телешоу «Голос. 60+». Команда сменилась наполовину — из тех, кто принимал участие в дебютном сезоне, остались только Пелагея и Лев Лещенко.

Вместо Леонида Агутина и Валерия Меладзе, как стало известно Федеральному агентству новостей, судить певцов будут Валерия и Михаил Боярский. Если Агутин и Меладзе до этого имели самое непосредственное отношение и к «основному» «Голосу», то вот Валерия и Боярский — полноценные новички.

Свои заявки на первый кастинг прислало где-то 7-8 тысяч талантов в возрасте со всей России, а также из ближнего и дальнего зарубежья. В следующую стадию отбора попали 850 человек, из них до «слепых прослушиваний» (начнутся 19 августа) было допущено 150 вокалистов старшего поколения.

Если говорить о географии, то она весьма обширна. Конкурсанты представляют Москву, Санкт-Петербург, Баку, Бари, Дюссельдорф, Екатеринбург, Казань, Калининград, Кельн, Краснодар, Красноярск, Нью-Йорк, Сочи, Тель-Авив, Уфу, Харьковскую область и многие-многие другие города и местности.

Претенденты на победу являются и любителями, и профессионалами, которые представляют все многообразие имеющихся музыкальных жанров и направлений.

«Голос. 60+» — адаптация вокального формата The Voice Senior (Нидерланды). В первом сезоне лауреатом стала заслуженная артистка Российской Федерации Лидия Музалева, которая входила в команду Пелагеи. Телеэфиры со вторым сезоном ожидаются предстоящей осенью.

Что же касается восьмого сезона «Голоса», то Первый канал объявит наставников и сообщит другие подробности чуть позже.

Отметим, что предварительные кастинги второго сезона музыкального шоу «Голос. 60+» начались в первый день июля.