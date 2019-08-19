Стас Михайлов пропустил юбилей дочери

Москва, 19 августа. Российский певец Стас Михайлов пропустил десятый день рождения дочери из-за работы.

День рождения младшей дочки Иванны семья Михайлова отметила на Лазурном берегу в пятизвездочном отеле Grand-Hotel Cap Ferrat, стоимость ночи в котором начинается от 150 тысяч рублей. В честь юбилея девочки гостиницу украсили цветами. Юных гостей праздника развлекали приглашенные аниматоры, пока взрослые наслаждались деликатесами под композиции в исполнении Стаса Михайлова. Сам певец в силу непреодолимых обстоятельств не смог присутствовать на празднике — подвел плотный гастрольный график.

Гости осыпали Иванну комплиментами и дорогими подарками. К примеру, певица Зара подарила девочке сумку Jacquemus, которая обошлась в 19 тысяч рублей. Мама именинницы вела практически прямой репортаж с места событий, поблагодарив в социальной сети всех, кто приехал на праздник или поздравил девочку заочно.

«Спасибо огромное всем за поздравления: моим родным и близким, и, конечно же, подписчикам. Мне очень приятно», — написала Инна Михайлова от лица Иванны.

Трогательные слова в адрес супруги Михайлова произнесла старшая дочь Ева.

«Очень благодарна тебе, мама, за то, что у меня есть такая хорошая сестра. Она настолько добрая и искренняя девочка. Хотя живу я в Лондоне, но достаточно часто вижу ее — в ней нет ни капли негатива. Очень рада, что ты вырастила такую дочку», — сказала девушка.

Отметим, сам Стас Михайлов, несмотря на щедрость в отношении дочерей, неоднократно подчеркивал, что воспитывает их в строгости.

«Не могу сказать, что мы с женой их балуем. Не должно быть вседозволенности в семье. Иначе потом появляется распущенность. Ничего хорошего в этом нет», — приводит слова певца издание «СтарХит».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что жена Михайлова рассказала о ревности. По словам Инны Михайловой, муж никогда не давал ей повода сомневаться в его супружеской честности.