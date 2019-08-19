Звезда 90-х Ветлицкая отметила 55-летие в Москве

Москва, 19 августа. Звезда российской поп-сцены 90-х годов Наталья Ветлицкая отпраздновала свой юбилей в московском ресторане.

Певица с 2004 года проживает за пределами России. В Испанию она перебралась после рождения дочери Ульяны. Ветлицкая периодически приезжает в Москву на встречу с друзьями, вот и день рождения она отметила в компании Светланы Бондарчук.

Юбилей было решено отпраздновать в московском ресторане «Уголек». Гости исполняли песни Ветлицкой, а в середине мероприятия вынесли праздничный торт, украшенный свечками. Ветлицкая попробовала лишь маленький кусочек, поскольку является сторонницей правильного питания.

Отметим, известная певица последние годы не появляется на телевидении и практически не общается с журналистами. Ветлицкая закончила свою карьеру певицы в 2003 году. Она занимается благотворительностью, а также увлеклась крийя-йогой. Певица не планирует возвращаться на сцену, однако ходят слухи, что в честь юбилея у нее запланированы концерты.

Ранее СМИ рассказывали о том, как живут различные звезды 90-х годов. Так, некогда популярный певец Андрей Губин с 2004 года страдает болезнью нервной системы. В начале 2000-х он перестал выступать на сцене, а в 2009 году заявил о завершении карьеры певца.

Певица Ирина Салтыкова, прославившаяся провокационными клипами, съемкой в русской версии журнала Playboy, а также ролью в фильме «Брат -2», завершила карьеру в 2010 году. Она открыла ателье, где создает свадебные платья, обувь, а также повседневную одежду.

Еще одна популярная певица Марина Хлебникова, пропавшая с телеэкранов, рассказала журналистам, что скрылась от поклонников из-за проблем со своей внешностью. По ее словам, она перенесла несколько сложных стоматологических операций.