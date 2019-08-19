Дарья Мельникова встревожила поклонников словами о разводе

Москва, 19 августа. Российская актриса Дарья Мельникова встревожила поклонников, написав о разводе и попросив контакты «хорошего адвоката».

В своем Instagram звезда сериала «Папины дочки» сообщила о разводе. Правда, речь шла не о разрыве отношений с ее мужем Артуром Смольяниновым. Актриса пошутила, что «разводится» с партнером по работе над несколькими проектами Александром Головиным.

«Развелись мы с Саньком. Дайте контакты хорошего адвоката и номерок Лютого из «9-й роты», — написала она.

Как пишет издание «7 дней», Мельникову и Головина связывают лишь дружеские отношения. Что касается личной жизни, то актриса уже шесть лет живет в счастливом браке со Смольяниновым, за которого тайно вышла замуж в августе 2013-го. У пары двое детей. Рождение первенца они засекретили также, как и собственную свадьбу. Публика узнала о ее беременности лишь от представителей театра.

Как сообщает телеканал «360», Дарья Мельникова родила сына в день рождения мужа, 27 октября. Но со временем актриса стала проще относиться к вниманию со стороны СМИ, поэтому вторую беременность скрывать уже не стала, а затем и вовсе переквалифицировалась в блогера, рассказывающего о своей семье в социальных сетях.

Что касается Головина, то у него куда более бурная личная жизнь. СМИ пишут, что недавно у него появился внебрачный ребенок, алименты на которого его обязали платить в судебном порядке после специально назначенной ДНК-экспертизы на отцовство.