Задержанный иранский танкер Grace 1 покинул воды Гибралтара

Москва, 19 августа. Иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар. Об этом заявили в местной телерадиовещательной корпорации GBC News.

Эту информацию подтвердил посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад.

«После 46 дней в водах Гибралтара, вызвав международный инцидент с Ираном, Adrian Darya, бывший Grace 1, покидает территорию», — написал посол на своей странице в Twitter.

Напомним, танкер был задержан властями Гибралтара 4 июля 2019 года. Экипаж подозревали в нарушении санкцией ЕС против Сирии.

Американские власти 18 августа потребовали у Гибралтара задержать танкер, поскольку судно, а также вся находящаяся на борту нефть подлежит конфискации из-за нарушения ряда американских законов. Ордер на арест был выдан судом в США, сообщают «Известия».

Несмотря на это, власти Гибралтара отклонили просьбу Вашингтона о продлении ареста танкера. Они сослались на различие в санкциях Европы и США в отношении Тегерана.

Иранские власти назвали освобождение танкера провалом политики Белого дома и победой дипломатии. Командующий ВМС ИРИ адмирал Хосейн Ханзади заявил, что Тегеран готов направить военные корабли для сопровождения танкера.

Ранее посольство РФ в Лондоне обвинило Штаты и Британию в нагнетании обстановки в Персидском заливе. Российский дипломаты подчеркнули, что формирование «миссии по обеспечению свободы мореплавания» способствуют ухудшению обстановки в регионе, как и давление США и Великобритании на Тегеран.