Багаж россиян на границе проверят по новым правилам

Москва, 19 августа. Постановлением правительства РФ с 19 августа в России вводятся новые экспериментальные правила фитосанитарного контроля.

Новые правила фитосанитарного таможенного контроля в порядке эксперимента будут действовать до 2022 года на нескольких пунктах пропуска через государственную границу РФ. С понедельника таможенники вправе требовать фитосанитарный сертификат в случае, если вес фруктов, овощей, семян и прочей продукции растительного происхождения в багаже превышает пять килограммов. Если документа не будет — продукцию изымут и уничтожат, сообщив о принятом решении в Россельхознадзор.

Сертификат также потребуется для ввоза на территорию РФ саженцев или срезанных цветов. Без документации допускается провоз не более трех букетов, в каждом из которых может быть не более 15 цветков.

Проверке будет подвергаться багаж пассажиров судов, самолетов, поездов, а также членов их экипажей и бригад. Досматривать будут также и автомобили. Новые правила начали работать в порту Владивостока, а также на автомобильных пунктах пропуска Вяртсиля в Карелии, Шумилкино в Псковской области и Яраг-Казмаляр в Дагестане.

На остальных пограничных пунктах такими проверками будут заниматься не таможенники, а сотрудники Россельхознадзора. Под новые правила попадают большинство видов фруктов и овощей.

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