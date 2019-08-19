Джанабаева пожаловалась на лишние килограммы после отдыха в Европе

Москва, 19 августа. Певица Альбина Джанабаева посетовала на лишние килограммы после отдыха на европейских курортах. Исполнительница поделилась свежими снимками в социальной сети Instagram.

Джанабаева призналась, что отдых в Испании и во Франции пришелся ей по душе. Однако своей фигурой Альбина недовольна. По ее словам, во время каникул довелось попробовать самые разные деликатесы. В результате певица набрала несколько лишних, по ее мнению, килограммов.

Между тем, большинство поклонников творчества Джанабаевой не согласились с такой критичной оценкой. Подписчики оставили немало позитивных отзывов о внешнем виде своего кумира, например: «Альбиночка, ты прекрасна», «Господи, какие килограммы? Нимфа» и т. д.

Ранее супруг Джанабаевой Валерий Меладзе столкнулся с критикой нового клипа. Об этом писала Газета.ru. Главную роль в клипе исполнила Анастасия Полхова, обладательница титула «Мисс Россия 2016».

По мнению многих пользователей Сети, Меладзе выбрал слишком молодую девушку, которая «годится ему в дочери». Согласно сюжету музыкального произведения персонаж Валерия везет свою бывшую девушку в конюшню, в интерьере которой и проходит основная часть действа. Там мужчина высвобождает свою избранницу, перерезая веревку. В свою очередь, девушка освобождает лошадей и поджигает стог сена.

12 августа Вера Брежнева рассказала об инциденте во время концерта в Баку. По ее словам, у организаторов возникли проблемы с пиротехникой. В результате образовался характерный столб дыма. Брежнева подумала, что такой эффект и был запланирован.