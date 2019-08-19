Цеков прокомментировал слова Кулебы о потере государственности на Украине

Москва, 19 августа. В Совете Федерации прокомментировали высказывание постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что Украина теряет признаки государства.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков заявил, что Кулеба «абсолютно прав». Сенатор подчеркнул, что с 1991 года Украина пошла «неверным путем», так и не став за эти годы цельным государством.

«Они строили государство, которое основывалось на борьбе со всем русским»,— заявил Цеков в беседе с RT.

Сенатор напомнил, как в Киеве заявляли, что не желают быть в тех союзах и организациях, где присутствует Москва. По его словам, власть в Киеве никогда не понимала, что Украина является многокультурной страной.

Ранее постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что власти не смогли добиться экономических успехов за все годы независимости, а также построить сильные государственные институты.

«За 28 лет независимости Украина не создала экономического чуда. Не построила сильных политических, государственных, гражданских и финансово-экономических учреждений», — написал Кулеба в издании «Зеркало недели».

Он негативно оценил работу госорганов страны, а также заявил, что на Украине выжили только «одинокие островки эффективности». Дипломат подчеркнул, что страна продолжает терять людей из-за высокой смертности, миграции, а также гражданской войны. Кулеба отметил, что Украина «невыразимо болезненно двигается вперед».

Ранее глава комиссии Совфеда РФ По информационной политике Алексей Пушков назвал слова Кулебы «редким моментом просветления», сообщают «Известия».