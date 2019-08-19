Цеков прокомментировал слова Кулебы о потере государственности на Украине

Москва, 19 августа. В Совете Федерации прокомментировали высказывание постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что Украина теряет признаки государства.
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков заявил, что Кулеба «абсолютно прав». Сенатор подчеркнул, что с 1991 года Украина пошла «неверным путем», так и не став за эти годы цельным государством.
«Они строили государство, которое основывалось на борьбе со всем русским»,— заявил Цеков в беседе с RT.
Сенатор напомнил, как в Киеве заявляли, что не желают быть в тех союзах и организациях, где присутствует Москва. По его словам, власть в Киеве никогда не понимала, что Украина является многокультурной страной.
Ранее постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что власти не смогли добиться экономических успехов за все годы независимости, а также построить сильные государственные институты.
«За 28 лет независимости Украина не создала экономического чуда. Не построила сильных политических, государственных, гражданских и финансово-экономических учреждений», — написал Кулеба в издании «Зеркало недели».
Он негативно оценил работу госорганов страны, а также заявил, что на Украине выжили только «одинокие островки эффективности». Дипломат подчеркнул, что страна продолжает терять людей из-за высокой смертности, миграции, а также гражданской войны. Кулеба отметил, что Украина «невыразимо болезненно двигается вперед».
Ранее глава комиссии Совфеда РФ По информационной политике Алексей Пушков назвал слова Кулебы «редким моментом просветления», сообщают «Известия».
«Пять лет русофобии лишь откинули Украину в прошлое. Пора бы понять и выводы сделать», — написал Пушков в Twitter.