Названы регионы России с самым доступным бензином для местных жителей

Москва, 19 августа. Эксперты обнародовали результаты исследования о российских регионах с наиболее доступным бензином для населения.

Для оценки доступности автомобильного топлива, эксперты РИА Новости на основе статистических данных Росстата подсчитали, какой объем бензина марки АИ-92 могут приобрести жители разных регионов России на среднемесячную зарплату. Этот показатель определялся путем деления среднемесячного заработка в субъекте за вычетом подоходного налога за период с июня прошлого года по май 2019-го на местную цену на бензин по состоянию на конец июля.

Лидирующие места в рейтинге заняли территории Крайнего Севера, а также Москва и Петербург. На первом месте — Ямало-Ненецкий автономный округ, где работающий местный житель на среднюю зарплату может приобрести 2080 литров бензина ежемесячно. На второй позиции Москва с показателем в 1798 литров, на третьем — Ненецкий автономный округ (1609 литров).

Более тысячи литров бензина марки АИ-92 в месяц могут приобрести жители десяти субъектов страны, среди которых Чукотка, Камчатка, Петербург, Якутия и другие. Средний объем топлива, который могут купить россияне вне зависимости от места проживания составляет 926 литров в месяц, причем в большинстве регионов показатель — ниже этого уровня.

Не по карману приобретение больших объемов топлива жителям регионов Северного Кавказа, где традиционно складываются высокие цены на бензин при низких официальных зарплатах. Так, в Дагестане показатель составил 514 литров топлива в месяц, в Карачаево-Черкесии 520 литров, в Кабардино-Балкарии — 525 литров.

Эксперты обращают внимание на серьезный разброс в ценах на топливо в разных регионах России: от 39,62 рубля за литр «девяносто второго» в Челябинской области до 56 рублей за литр на Чукотке.

Наибольшее повышение цен на бензин марки АИ-92 в нынешнем году зафиксировано в Мордовии и Кировской области, где он подорожал на 4,1%. В среднем по стране этот показатель составил 1,8%, что ниже уровня инфляции.

Как сообщает телеканал «360», 31 июля президент России Владимир Путин подписал закон о стабилизации цен на бензин, согласно которому нефтяные компании получат компенсацию от государства в виде разницы между внутренней и экспортной ценой на топливо.